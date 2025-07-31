Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
09:40, 31 июля 2025Мир

Иран выдвинул ультиматум США

МИД Ирана: США должны компенсировать ущерб для возобновления переговоров
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

Для возобновления переговоров с Ираном США должны компенсировать нанесенный стране ущерб и гарантировать, что нападение больше не повторится. Об этом заявил глава МИД Ирана Аббас Аракчи в интервью Financial Times.

«Они должны объяснить, почему они напали на нас посреди переговоров, и они должны гарантировать, что не повторят этого. И они должны компенсировать [Ирану] нанесенный ущерб», — сказал дипломат.

По его словам, после 12-дневного конфликта с Израилем, к которому для нанесения удара по ядерным объектам на короткое время присоединились США, Иран больше не согласится на «ведение дел как обычно».

Ранее стало известно, что США истощили четверть своего запаса современных ракет противоракетной обороны THAAD за 12 дней конфликта Израиля и Ирана. Отмечается, что такие темпы расходования ракет значительно превышают скорость их производства и позволили выявить «брешь в системе противоракетной обороны США».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Передайте, чтобы следил за словами». Трамп резко ответил Медведеву. Что его разозлило?

    Жена Басты опубликовала фото в откровенном наряде

    Тигр-людоед растерзал фермера

    Подростка-диверсанта задержали в российском городе с сильными ожогами на лице и руках

    В России стало сокращаться число автосалонов

    Microsoft описала влияние ИИ на профессии людей

    Иран выдвинул ультиматум США

    Бывший посол США усомнился в эффективности антироссийских санкций

    Алексей Миранчук забил пятый мяч в сезоне

    Бывшего депутата Госдумы оштрафовали за пропаганду ЛГБТ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости