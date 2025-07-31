Иран выдвинул ультиматум США

МИД Ирана: США должны компенсировать ущерб для возобновления переговоров

Для возобновления переговоров с Ираном США должны компенсировать нанесенный стране ущерб и гарантировать, что нападение больше не повторится. Об этом заявил глава МИД Ирана Аббас Аракчи в интервью Financial Times.

«Они должны объяснить, почему они напали на нас посреди переговоров, и они должны гарантировать, что не повторят этого. И они должны компенсировать [Ирану] нанесенный ущерб», — сказал дипломат.

По его словам, после 12-дневного конфликта с Израилем, к которому для нанесения удара по ядерным объектам на короткое время присоединились США, Иран больше не согласится на «ведение дел как обычно».

Ранее стало известно, что США истощили четверть своего запаса современных ракет противоракетной обороны THAAD за 12 дней конфликта Израиля и Ирана. Отмечается, что такие темпы расходования ракет значительно превышают скорость их производства и позволили выявить «брешь в системе противоракетной обороны США».