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01:00, 31 июля 2025МирЭксклюзив

Будущее сектора Газа сравнили с послевоенной Германией

Военный историк Дани Орбах: В секторе Газа должна произойти своя денацификация
Дмитрий Попов
Дмитрий Попов (корреспондент отдела «Мир»)

Фото: Hatem Khaled / Reuters

После победы над ХАМАС в секторе Газа должно произойти переустройство, подобное тому, что было организовано державами-победительницами в Германии после Второй мировой войны. Об этом «Ленте.ру» рассказал военный историк из Еврейского университета в Иерусалиме Дани Орбах.

По словам эксперта, палестинская территория нуждается в собственной денацификации, которая бы изменила мировоззрение местных жителей. Именно это, помимо ликвидации радикальной группировки, позволит обеспечить безопасность Израиля. Вместе с тем приоритетом в операции в секторе Газа на данный момент Дани Орбах считает уничтожение ХАМАС несмотря ни на что.

«Я с самого начала войны говорил, что приоритетом должно быть уничтожение ХАМАС. Многие критиковали меня за эти слова, но я думаю, что если бы приоритетом было освобождение заложников, нам вообще не следовало начинать войну», — объяснил он.

Ранее стало известно о планах Израиля по постепенной аннексии сектора Газа. Такое решение в правительстве страны допускают при отказе ХАМАС от сделки по прекращению огня.

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