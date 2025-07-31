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02:00, 31 июля 2025МирЭксклюзив

Пережившая теракт ХАМАС рассказала о целях операции в секторе Газа

Пережившая теракт ХАМАС Ольга Мецгер: Израиль должен вернуть заложников из Газы
Дмитрий Попов
Дмитрий Попов (корреспондент отдела «Мир»)

Фото: Amir Cohen / Reuters

Приоритетом Израиля в отношении сектора Газа должно быть освобождение заложников, которых еще удерживают боевики радикального группировки ХАМАС. Об этом «Ленте.ру» рассказала пережившая теракт 7 октября 2023 года жительница кибуца Нир Оз Ольга Мецгер.

«Идеальная ситуация — прекратить войну и вернуть заложников», — подчеркнула она.

При этом, по словам Мецгер, возвращение заложников было возможно и ранее, когда в Израиле рассматривали возможность сделки с ХАМАС по обмену узников по формуле «всех на всех». Однако на тот момент сторонам договориться не удалось, и до сих пор в тоннелях Газы удерживается около 50 заложников, в том числе девять — из кибуца Нир Оз.

Ранее военный историк Дани Орбах рассказал о будущем сектора Газа после завершения военной операции. По его словам, на территории должна пройти своего рода «денацификация», подобная переустройству Германии после Второй мировой войны.

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