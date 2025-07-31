Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
03:00, 31 июля 2025МирЭксклюзив

Пережившая теракт ХАМАС назвала историческую аналогию трагедии

Пережившая теракт Мазаль Тазазо: Теракт ХАМАС подобен Холокосту
Дмитрий Попов
Дмитрий Попов (корреспондент отдела «Мир»)

Фото: Suhaib Salem / Reuters

Теракт, совершенный радикальной палестинской группировкой ХАМАС 7 октября 2023 года, подобен трагедии Холокоста. Об этом «Ленте.ру» рассказала пережившая атаку на фестивале Nova Мазаль Тазазо.

«Это та же ненависть, то же стремление убить как можно больше», — объяснила она.

По словам Мазаль Тазазо, боевики ХАМАС пытались причинить как можно больше страданий тем, кто оказался на их пути. В этом группировка сопоставима с нацистами. «Мы все в одной лодке, пусть и живем в разные времена», — заметила она.

Ранее пережившая атаку ХАМАС Ольга Мецгер рассказала о приоритетах военной операции в секторе Газа. По ее мнению, Израиль должен в первую очередь освободить заложников, которые находятся в плену террористов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Трамп меняет правила игры». В Конгрессе США выступили с жестким обращением к России

    Пережившая теракт ХАМАС назвала историческую аналогию трагедии

    Подполье сообщило о вспыхнувших в Херсоне и Запорожье протестах в связи с реформой НАБУ

    Замглавы «Роскосмоса» заявил о продолжающейся утечке воздуха на МКС

    Парень слишком долго сидел на унитазе и опозорился перед коллегой

    В Волгоградской области прогремели взрывы

    Людям с бессонницей назвали три продукта для засыпания

    Apple случайно отрекламировала смартфон Samsung

    Пастора отправили в тюрьму за секс ради изгнания демонов

    Пережившая теракт ХАМАС рассказала о целях операции в секторе Газа

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости