Пережившая теракт ХАМАС назвала историческую аналогию трагедии

Пережившая теракт Мазаль Тазазо: Теракт ХАМАС подобен Холокосту

Теракт, совершенный радикальной палестинской группировкой ХАМАС 7 октября 2023 года, подобен трагедии Холокоста. Об этом «Ленте.ру» рассказала пережившая атаку на фестивале Nova Мазаль Тазазо.

«Это та же ненависть, то же стремление убить как можно больше», — объяснила она.

По словам Мазаль Тазазо, боевики ХАМАС пытались причинить как можно больше страданий тем, кто оказался на их пути. В этом группировка сопоставима с нацистами. «Мы все в одной лодке, пусть и живем в разные времена», — заметила она.

Ранее пережившая атаку ХАМАС Ольга Мецгер рассказала о приоритетах военной операции в секторе Газа. По ее мнению, Израиль должен в первую очередь освободить заложников, которые находятся в плену террористов.