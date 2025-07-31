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04:00, 31 июля 2025МирЭксклюзив

В Израиле рассказали о жизни приграничного с сектором Газа города

Советник мэра Сдерота Эдуард Амирголов: Жизнь после теракта ХАМАС наладилась
Дмитрий Попов
Дмитрий Попов (корреспондент отдела «Мир»)

Фото: Amir Cohen / Reuters

В израильском Сдероте, который находится менее чем в километре от сектора Газа и подвергся атаке радикальной группировки ХАМАС 7 октября 2023 года, мирная жизнь уже наладилась. Об этом «Ленте.ру» рассказал советник мэра города Эдуард Амирголов, переживший теракт.

«Сейчас заводы работают, магазины и рестораны открыты. Сюда приезжает много туристов, так что с экономической точки зрения мы даже выросли», — заметил он.

Вместе с тем большинство жителей города до сих пор страдают посттравматическим расстройством. Дети Амирголова ходят к психиатру, стали хуже учиться и приобрели новые заболевания. Это происходит из-за того, что в Сдероте еще слышны артиллерийские обстрелы.

Ранее пережившая теракт 7 октября Мазаль Тазазо сравнила атаку ХАМАС с Холокостом. По ее словам, жертвы двух трагедий находятся «в одной лодке».

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