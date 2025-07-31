Влияние теракта 7 октября 2023 года на мировоззрение израильтян раскрыли

Исследователь Сарит Зехави: Пережившие теракт ХАМАС понимают трагедию Холокоста

Пережившие теракт, который ХАМАС совершил 7 октября 2023 года, гораздо лучше понимают трагедию Холокоста. Об этом «Ленте.ру» рассказала генеральный директор исследовательского и образовательного центра «Альма» Сарит Зехави

«Это очень похоже [на Холокост], пусть и не в тех масштабах. Но мои дети совсем другие», — заметила она.

Этим, по мнению исследователя, новое поколение будет заметно отличаться от родителей, которые привыкли к более спокойной жизни и призывали к миру. Теперь же ракетные обстрелы стали частью обыденной жизни израильтян, живущих на границе с сектором Газа или Ливаном, добавила она.

О жизни расположенного неподалеку от сектора Газа Сдерота рассказал советник мэра города Эдуард Амирголов. По его словам, экономическая жизнь налаживается, но большинство горожан страдают посттравматическим синдромом.