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00:46, 31 июля 2025Мир

Канада допустила признание Палестины

Премьер Канады Карни допустил признание Палестины в сентябре
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Pixabay

Канада может признать Палестину в сентябре, заявил премьер страны Марк Карни. Его слова приводит РИА Новости.

«Канада намерена признать Государство Палестина на 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в сентябре 2025 года», — заявил Карни.

Ранее сообщалось, что Великобритания признает Палестину до Генеральной ассамблеи (ГА) ООН в сентябре. Отмечается, что это произойдет в случае, если правительство Израиля не предпримет существенных шагов для улучшения ужасной ситуации в секторе Газа и не возьмет на себя обязательства по установлению долгосрочного устойчивого мира.

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