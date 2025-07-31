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14:37, 31 июля 2025Моя страна

Картофель-гигант вырастили в России

В Новосибирской области вырастили картофель-гигант
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Karen Poghosyan / Getty Images

Гигантский картофель весом более килограмма вырастили в Новосибирской области. Об этом сообщает VN.ru.

Отмечается, что ранний сорт картофеля «Коломбо» порадовал аграриев в ООО «ОПХ «Дары Ордынска».

«Попадается хорошая картошка. Мы заложили этого сорта меньше, а вот какой результат, так бывает. Массово такого нет, урожайность пока средняя, неплохая», – рассказал руководитель предприятия Шакир Сулейманов. Гигантский картофель в длину сопоставим с литровой банкой, высота которой составляет примерно 17 сантиметров.

Ранее сообщалось, что российские ученые из химико-технологического института НовГУ смогли увеличить урожай картофеля с помощью новой системы защиты от патогенов. Руководитель проекта, профессор кафедры технологии производства и переработки сельхозпродукции НовГУ Ярослава Абдушаева объяснила, что каждый год из-за патогенов теряется минимум 25 процентов урожая. А разработанная защита предполагает комплекс мер, состоящий из нескольких этапов.

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