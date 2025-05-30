Российские ученые увеличили урожай картофеля с помощью новой системы защиты

Ученые Новгородской области увеличили урожай картофеля с помощью системы защиты

Российские ученые из химико-технологического института НовГУ смогли увеличить урожай картофеля с помощью новой системы защиты от патогенов. Об этом сообщает Naked Science.

Руководитель проекта, профессор кафедры технологии производства и переработки сельхозпродукции НовГУ Ярослава Абдушаева объяснила, что каждый год из-за патогенов теряется минимум 25 процентов урожая. А разработанная защита предполагает комплекс мер, состоящий из нескольких этапов.

«Сейчас в большинстве хозяйств Новгородской области средства защиты растений картофеля применяются бессистемно. Это неэффективный подход, который приводит к снижению урожайности и качества клубней», — уточнила Абдушаева.

Ранее сообщалось, что сахалинские ученые вместе с коллегами из разных стран сделали выводы из нового исследования и предложили в борьбе с раком использовать золото.