Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
17:35, 30 мая 2025Моя страна

Российские ученые увеличили урожай картофеля с помощью новой системы защиты

Ученые Новгородской области увеличили урожай картофеля с помощью системы защиты
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

Российские ученые из химико-технологического института НовГУ смогли увеличить урожай картофеля с помощью новой системы защиты от патогенов. Об этом сообщает Naked Science.

Руководитель проекта, профессор кафедры технологии производства и переработки сельхозпродукции НовГУ Ярослава Абдушаева объяснила, что каждый год из-за патогенов теряется минимум 25 процентов урожая. А разработанная защита предполагает комплекс мер, состоящий из нескольких этапов.

«Сейчас в большинстве хозяйств Новгородской области средства защиты растений картофеля применяются бессистемно. Это неэффективный подход, который приводит к снижению урожайности и качества клубней», — уточнила Абдушаева.

Ранее сообщалось, что сахалинские ученые вместе с коллегами из разных стран сделали выводы из нового исследования и предложили в борьбе с раком использовать золото.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Россия предупредила об ответе на удар Taurus по ее территории

    Цены на электроэнергию в Германии рухнули

    Верховный суд США разрешил Трампу депортировать 500 тысяч мигрантов

    Небензя призвал Запад выбрать между русофобией и конструктивным диалогом

    Таксист-иностранец надругался над несовершеннолетней россиянкой во время поездки

    Стримера арестовали за похищение бывшей возлюбленной

    Армия России достигла самого высокого темпа наступления с начала 2025 года

    Microsoft решила обанкротиться в России

    Туристка подверглась групповому изнасилованию после ночи в клубе на курорте Испании

    Седьмой за день мирный житель пострадал от удара ВСУ в российском регионе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости