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01:00, 31 июля 2025Ценности

Кейт Мосс снялась без трусов в рекламе модного бренда

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: CR Fashion Book

Британская супермодель и актриса Кейт Мосс приняла участие в откровенной съемке для люксового бренда Saint Laurent. Соответствующие снимки появились в Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) модного журнала CR Fashion Book.

51-летняя манекенщица запечатлена на черно-белом фото сидящей на кровати. На ней бюстгальтер, оформленный кружевами, и чулки. При этом на размещенном снимке видно, что знаменитость не стала надевать трусы.

Кроме того, издание опубликовало кадр, на котором Мосс позирует, сидя за рулем автомобиля. Она предстала перед камерой в коричневой шубе и черных капроновых колготках.

Ранее сообщалось, что младшая сестра Кейт Мосс Лотти поделилась откровенным снимком с отдыха в Сен-Тропе.

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