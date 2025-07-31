Обвиняемый по делу «Крокуса» сбил людей умышленно, это было частью теракта

Один из исполнителей теракта в подмосковном «Крокус Cити Холле» Далерджон Мирзоев умышленно наехал машиной на семью на пешеходном переходе, об этом говорится в материалах дела, пишет РИА Новости.

Отмечается, что Мирзоев управлял автомобилем Renault. Он увидел переходящую по пешеходному переходу семью из четырех человек.

«Продолжая реализовывать общий преступный умысел, направленный на совершение террористического акта и причинение смерти неограниченному кругу лиц, управляя источником повышенной опасности, совершил наезд передней частью автомобиля», — говорится в материалах. В результате дети получили травмы различной степени тяжести.

Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» произошел 22 марта 2024 года. Тогда четверо вооруженных людей проникли в концертный зал перед началом выступления российской рок-группы «Пикник». Они открыли стрельбу и подожгли здание, а затем скрылись.

Этот теракт стал крупнейшим в истории России со времени захвата школы в Беслане в 2004 году. Жертвами нападения стали 145 человек, почти 700 посетителей концерта получили ранения. Недавно вскрылось, что террористы атаковали зал в момент, когда там собралось наибольшее количество людей.