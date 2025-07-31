Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
05:16, 31 июля 2025Силовые структуры

Обвиняемый по делу «Крокуса» сбил людей умышленно

Обвиняемый по делу «Крокуса» сбил людей умышленно, это было частью теракта
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Globallookpress.com

Один из исполнителей теракта в подмосковном «Крокус Cити Холле» Далерджон Мирзоев умышленно наехал машиной на семью на пешеходном переходе, об этом говорится в материалах дела, пишет РИА Новости.

Отмечается, что Мирзоев управлял автомобилем Renault. Он увидел переходящую по пешеходному переходу семью из четырех человек.

«Продолжая реализовывать общий преступный умысел, направленный на совершение террористического акта и причинение смерти неограниченному кругу лиц, управляя источником повышенной опасности, совершил наезд передней частью автомобиля», — говорится в материалах. В результате дети получили травмы различной степени тяжести.

Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» произошел 22 марта 2024 года. Тогда четверо вооруженных людей проникли в концертный зал перед началом выступления российской рок-группы «Пикник». Они открыли стрельбу и подожгли здание, а затем скрылись.

Этот теракт стал крупнейшим в истории России со времени захвата школы в Беслане в 2004 году. Жертвами нападения стали 145 человек, почти 700 посетителей концерта получили ранения. Недавно вскрылось, что террористы атаковали зал в момент, когда там собралось наибольшее количество людей.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Добавить здесь нечего». В России оценили тайные переговоры о смене власти на Украине. Чем это может обернуться?

    Командование ВСУ бросило своих солдат при штурме Коптево

    Обвиняемый по делу «Крокуса» сбил людей умышленно

    Подписавшие контракт с ВСУ по программе «18-24» остались без денег

    Сексолог предложила женщинам необычный способ мастурбации для самопознания

    Рыбака вырвали из зубов крокодила

    Влияние теракта 7 октября 2023 года на мировоззрение израильтян раскрыли

    В США родился «самый старый» ребенок из хранившегося 30 лет эмбриона

    На Западе спрогнозировали крупное отступление ВСУ в течение полугода

    Россиян предупредили об опасности неправильного хранения кормов для животных в жару

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости