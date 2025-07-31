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12:05, 31 июля 2025Экономика

Курс доллара внезапно обвалился

Курс доллара на внебиржевых торгах упал на три рубля
Вячеслав Агапов

Фото: Александр Патрин / Коммерсантъ

Курс доллара на внебиржевых торгах упал на три рубля внезапно обвалился. Об этом свидетельствуют данные Investing.

Курс американской валюты в четверг, 31 июля, упал почти на три рубля. Торги открылись на отметке в 81,66 рубля за доллар. На текущий момент стоимость доллара опустилась до 77,8 рубля. Снижение составило порядка 3,73 процента.

Днем ранее Центробанк понизил официальные курсы валют в России. Стоимость доллара скорректировали на 39 копеек — на 31 июля она составила 81,83 рубля.

Тем временем доля россиян, которые не следят за курсом рубля, выросла до максимума с 2008 года — 72 процента. По данным опроса Фонда «Общественное мнение», предыдущий максимум был достигнут в 2019 году, когда не интересующихся курсом нацвалюты респондентов оказалось 66 процентов. Минимальной же их доля была в 2015-м — 50 процентов.

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