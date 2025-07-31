Курс доллара внезапно обвалился

Курс доллара на внебиржевых торгах упал на три рубля

Курс доллара на внебиржевых торгах упал на три рубля внезапно обвалился. Об этом свидетельствуют данные Investing.

Курс американской валюты в четверг, 31 июля, упал почти на три рубля. Торги открылись на отметке в 81,66 рубля за доллар. На текущий момент стоимость доллара опустилась до 77,8 рубля. Снижение составило порядка 3,73 процента.

Днем ранее Центробанк понизил официальные курсы валют в России. Стоимость доллара скорректировали на 39 копеек — на 31 июля она составила 81,83 рубля.

Тем временем доля россиян, которые не следят за курсом рубля, выросла до максимума с 2008 года — 72 процента. По данным опроса Фонда «Общественное мнение», предыдущий максимум был достигнут в 2019 году, когда не интересующихся курсом нацвалюты респондентов оказалось 66 процентов. Минимальной же их доля была в 2015-м — 50 процентов.