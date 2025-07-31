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02:00, 31 июля 2025Забота о себе

Людям с бессонницей назвали три продукта для засыпания

Врач Фелисес посоветовал при бессоннице употреблять вечером фисташки
Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: sarahjgualtieri1 / freepik

Врач Хосе Мануэль Фелисес заявил, что людям с бессонницей в вечернее меню необходимо включить три продукта, которые помогут заснуть. Их он назвал в разговоре с изданием La Razon.

«Фисташки — это один из продуктов с самым высоким содержанием мелатонина — гормона сна, а также магния», — заявил Фелисес. Также он посоветовал добавить в рацион бананы, так как они богаты триптофаном, который необходим для выработки серотонина — нейромедиатора, принимающего участие в регуляции цикла сна.

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Кроме того, по словам специалиста, триптофан содержится и в куриной грудке. При этом в данном продукте мало жира, поэтому после его употребления человек не будет ощущать тяжесть в желудке. В заключение Фелисес подчеркнул, что еда является лишь дополнительным средством борьбы с бессонницей, поскольку необходимо еще соблюдать режим сна и сокращать время, проведенное перед экранами вечером.

Ранее сомнолог Наталия Золотарева рассказала, как выспаться в летнюю жару. По ее словам, важно перед сном охладить и проветрить комнату.

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