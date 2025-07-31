Шкуматов: Медсправка для водителей перейдет в электронный формат с 1 августа

Медицинская справка для водителей перейдет в электронный формат с 1 августа, об этом сообщил РИА Новости руководитель рабочей группы Народного фронта «Защита прав автомобилистов» Петр Шкуматов.

Он уточнил, что вместо бумажного документа по форме 003/ву водителям после прохождения медкомиссии будут выдавать QR-код и номер справки. Эти данные необходимо предоставить в ГИБДД, чтобы зафиксировать их в базе данных.

Шкуматов допустил, что QR-код можно будет предоставлять при прохождении осмотра в психиатрическом и наркологическом диспансерах, чтобы они внесли автомобилиста в свои базы.

Эксперт рассказал, что поддельные бумажные справки можно было купить на теневом рынке, они пользовались популярностью из-за того, что Госавтоинспекция не могла проверить их подлинность.

«Теперь же эта схема становится невозможной. Так что порядок в этом вопросе наконец-то наводится», — добавил Шкуматов.

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