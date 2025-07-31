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03:33, 31 июля 2025Культура

Михалков высказался о возможности фильма из России получить «Оскар»

Михалков: В этом году не стоит выдвигать на «Оскар» фильм из России
Сергей Грехов (Ночной линейный редактор)
Никита Михалков

Никита Михалков. Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

В этом году не стоит выдвигать фильм из России на «Оскар», как и в последние несколько лет, считает народный артист РФ Никита Михалков. Об этом он высказался в колонке для ТАСС.

По мнению режиссера, сейчас российская картина может претендовать на победу «только в том случае, если она так или иначе унижает свою страну». «А у нас есть гарантия, что картина, которая нравится нам, может получить там "Оскар" сегодня? Нет. Ну и зачем тогда вообще что-то выдвигать от России?» — подчеркнул Михалков.

Вместе с этим режиссер выразил надежду, что «Оскар», который он получил за фильм «Утомленные солнцем» присудили ему «в то время, когда оценивались художественный уровень фильма и его смысловая нагрузка, то есть именно за кино».

В апреле Михалков и министр культуры Российской федерации Ольга Любимова презентовали статуэтку, которая будет вручаться победителям Евразийской кинопремии «Бриллиантовая бабочка». Она представляет собой золотую фигуру бабочки, украшенную драгоценными камнями. Известно, что первая в истории церемония вручения наград новой кинопремии пройдет 5 декабря 2025 года. Одним из организаторов мероприятия стал сам Михалков.

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