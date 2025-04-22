Михалков показал статуэтку евразийского аналога «Оскара»

Любимова и Михалков показали награду будущей премии «Бриллиантовая бабочка»

Режиссер Никита Михалков и министр культуры Российской федерации Ольга Любимова презентовали статуэтку, которая будет вручаться победителям Евразийской кинопремии «Бриллиантовая бабочка». Кадры с наградой опубликовало агентство «РИА Новости».

Судя по презентации, статуэтка представляет собой золотую фигуру бабочки, украшенную драгоценными камнями. Известно, что первая в истории церемония вручения наград новой кинопремии пройдет 5 декабря 2025 года. Одним из организаторов мероприятия стал Никита Михалков.

Ранее стало известно, что Никита Михалков передаст на СВО подаренное ему Черномырдиным американское ружье.