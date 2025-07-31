Минобороны раскрыло подробности о ночных ударах ВСУ по России

Минобороны: Силы ПВО сбили 32 дрона ВСУ над шестью региогами России

В ночь на четверг, 31 июля, Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили по России три десятка беспилотников. Об этом сообщило Минобороны России в Telegram-канале.

По информации ведомства, всего силы противовоздушной обороны (ПВО) за ночь сбили 32 беспилотника над шестью регионами России. Попытки атаки были предприняты в период с 23:20 30 июля по московскому времени до 4:00 следующего дня.

Больше всего беспилотников — 11 — сбили над Волгоградской областью. Еще 7 перехватили над Крымом, 5 — над Воронежской и Белгородской областями, по 2 — над Тамбовской и Ростовской областями.

Вечером 30 июля ВСУ выпустили по России 13 беспилотников. Их сбили над Ростовской и Белгородской областями.