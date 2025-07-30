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00:03, 31 июля 2025Россия

Российские военные сбили 13 украинских дронов над двумя регионами

Силы ПВО сбили 13 украинских дронов над Ростовской и Белгородской областями
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Силы противовоздушной обороны (ПВО) России сбили 13 украинских беспилотников над Ростовской и Белгородской областями. Об этом в Telegram сообщило Минобороны России.

Отмечается, что в период с 22:20 до 23:15 (по московскому времени) российские военные уничтожили 13 украинских дронов над двумя регионами.

«Девять — над территорией Ростовской области и четыре — над территорией Белгородской области», — подчеркнули в министерстве.

Ранее силы ПВО за ночь сбили семь украинских беспилотников над четырьмя областями.

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