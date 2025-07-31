Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
17:26, 31 июля 2025Культура

Минобрнауки ответило на слухи о запрете хранить книги Акунина и Быкова

Минобрнауки назвало подделкой письмо о запрете хранить книги Акунина и Быкова
Ольга Коровина

Фото: Павел Смертин / Коммерсантъ

Письмо о якобы запрете студентам хранить книги писателей Бориса Акунина (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) и Дмитрия Быкова (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) является фейком. Об этом изданию РБК сообщили в пресс-службе Минобрнауки.

Скан документа, из которого следует, что книги авторов запрещается хранить на территории студенческих общежитий, опубликовал Акунин (настоящее имя — Григорий Чхартишвили) в личном Telegram-канале.

«Скан бумаги якобы за подписью врио директора департамента государственной молодежной политики Минобрнауки представляет собой подделку», — сообщили в ведомстве.

Собеседник издания также отметил, что «данная фальшивка» появлялась в интернете и раньше, но не получила широкого распространения. Пользователей социальных сетей призвали «не участвовать в распространении подложных документов».

14 июля стало известно, что Акунина заочно приговорили к 14 годам лишения свободы и штрафу в размере 400 тысяч рублей. После телефонного разговора с пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вован) и Алексеем Столяровым (Лексус) писателя обвинили в публичном оправдании терроризма. Общаясь с пранкерами по видеосвязи, он активно призывал собеседников принять участие в насильственном изменении конституционного строя России.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Индии начали отказываться от российской нефти. Это происходит на фоне угроз Трампа ввести 100-процентные пошлины

    Наказаны виновные в деле сварившегося в кипятке россиянина

    Фанатка битцевского маньяка пойдет под суд за расправу над российской школьницей

    Туристы спасли почувствовавшего себя плохо в лесу российского пенсионера

    Байден отказался от роскоши

    Шестилетний ребенок пострадал во время атаки дронов ВСУ в российском регионе

    Путин раскрыл необычную деталь в переговорах с президентом Лаоса

    Названа самая опасная для здоровья диета

    Лукашенко высказался о действиях мигрантов в Белоруссии фразой «все что захочется»

    В США призвали Трампа готовиться к столкновению с Россией и Ираном

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости