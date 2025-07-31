Минобрнауки ответило на слухи о запрете хранить книги Акунина и Быкова

Минобрнауки назвало подделкой письмо о запрете хранить книги Акунина и Быкова

Письмо о якобы запрете студентам хранить книги писателей Бориса Акунина (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) и Дмитрия Быкова (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) является фейком. Об этом изданию РБК сообщили в пресс-службе Минобрнауки.

Скан документа, из которого следует, что книги авторов запрещается хранить на территории студенческих общежитий, опубликовал Акунин (настоящее имя — Григорий Чхартишвили) в личном Telegram-канале.

«Скан бумаги якобы за подписью врио директора департамента государственной молодежной политики Минобрнауки представляет собой подделку», — сообщили в ведомстве.

Собеседник издания также отметил, что «данная фальшивка» появлялась в интернете и раньше, но не получила широкого распространения. Пользователей социальных сетей призвали «не участвовать в распространении подложных документов».

14 июля стало известно, что Акунина заочно приговорили к 14 годам лишения свободы и штрафу в размере 400 тысяч рублей. После телефонного разговора с пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вован) и Алексеем Столяровым (Лексус) писателя обвинили в публичном оправдании терроризма. Общаясь с пранкерами по видеосвязи, он активно призывал собеседников принять участие в насильственном изменении конституционного строя России.