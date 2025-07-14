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18:26, 14 июля 2025Силовые структуры

Бориса Акунина заочно приговорили к 14 годам колонии. В его деле упомянули пранк Вована и Лексуса

Бориса Акунина заочно осудили на 14 лет за оправдание терроризма
Наталья Анисеева (редактор отдела оперативной информации)
(внесен Минюстом в реестр иноагентов)

(внесен Минюстом в реестр иноагентов). Фото: Павел Смертин / Коммерсантъ

В рамках уголовного дела, возбужденного против российского писателя Бориса Акунина (признан в РФ иноагентом, внесен в перечень террористов и экстремистов) (настоящее имя — Григорий Чхартишвили), суд заочно приговорил его к 14 годам лишения свободы и штрафу в размере 400 тысяч рублей. Одним из поводов для этого стало общение писателя с пранкерами Вованом и Лексусом.

После телефонного разговора с Владимиром Кузнецовым (Вован) и Алексеем Столяровым (Лексус) Акунина обвинили в публичном оправдании терроризма. Общаясь с пранкерами по видеосвязи, писатель активно призывал собеседников принять участие в насильственном изменении конституционного строя России.

Пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров)

Пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров)

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Акунин выразил готовность финансировать ВСУ

Один из свидетелей дела Акунина рассказал, что пранкеры общались с ним от имени украинского президента Владимира Зеленского. Считая, что общается с политиком, писатель заявил, что готов финансировать деятельность Вооруженных сил Украины (ВСУ).

В итоге ему заочно предъявили обвинение по статьям 205.1 («Содействие террористической деятельности»), 205.2 («Публичное оправдание терроризма»), а также 330.1 («Уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах») УК РФ.

Примечательно, что изначально прокурор запросила для Акунина 18 лет лишения свободы. «Прошу окончательно назначить Чхартишвили 18 лет с отбыванием первых четырех лет в тюрьме, остального срока — в колонии строгого режима, со штрафом в размере 400 тысяч рублей», — озвучила обвиняющая сторона предварительный запрос.

Борис Акунин (внесен Минюстом в реестр иноагентов)

Борис Акунин (внесен Минюстом в реестр иноагентов)

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Адвокат Акунина сообщил, что тот отказывается признавать свою вину

Адвокат, представляющий Акунина в суде, сообщил, что его клиент отказывается признавать свою вину по делу о публичном оправдании терроризма, содействии террористической деятельности и уклонении от исполнения обязанностей иноагента.

Мой подзащитный невиновен, вина его не доказана

Олег Дубининадвокат Бориса Акунина

Несмотря на подобную позицию, некоторое время назад Акунина переобъявили в розыск в России. За 2024 год он дважды был признан судом виновным в нарушении порядка деятельности иностранного агента. Помимо этого, с 6 февраля прошлого года его также объявили в международный розыск.

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