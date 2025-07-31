Московский климат приблизится к субтропикам

Синоптик Позднякова: К 2050 году московское лето станет похожим на кубанское

К середине века лето в Москве приблизится к субтропическому климату. Такой прогноз «Комсомольской правде» дала ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

По словам синоптика, к 2050 году лето в Москве может стать похожим на кубанское с еще большим зноем и частыми дождями. Текущее лето с тропическими ливнями и 35-градусной жарой — не временная аномалия, а новая климатическая реальность, считает эксперт. Климатическая доктрина России 2023 года называет такие изменения в погоде устойчивым трендом, к которому необходимо адаптироваться.

Сегодняшняя инфраструктура в Москве, однако, не готова к таким погодным условиям. «Архитектурные проекты и инженерные стандарты Москвы изначально ориентированы на климат средней полосы с умеренными осадками и относительно низкой интенсивностью выпадения осадков», — пояснила Позднякова. В связи с этим столичные ливневки просто не способны выдержать тот объем осадков, который выпал в июле. Для того, чтобы подготовиться к новым климатическим реалиям, городским властям необходимо начать строить новые системы водоотвода, создавать водопоглощающие зоны и пересмотреть стандарты строительства, считает метеоролог.

Субтропическую погоду обещает москвичам и ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус. Выходные, 1 и 2 августа, отметятся похолоданием, однако со следующей недели в столице потеплеет до 29 градусов. Таким образом, на 3-4 августа будет превышена многолетняя климатическая норма начала августа. Погода станет более влажной и душной.