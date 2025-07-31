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19:47, 31 июля 2025Бывший СССР

На Украине раскрыли план по превращению Зеленского в «свадебного генерала»

«Страна.ua»: Близкие к Демпартии США отберут у Зеленского контроль над Радой
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Lisa Leutner / Reuters

Альянс близких к Демпартии США сил попробует отобрать у президента Украины Владимира Зеленского контроль над Верховной Радой. Об этом заявило издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

Как отмечают журналисты, в противостоящую украинскому лидеру коалицию вошли экс-президент республики Петр Порошенко (внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму), владелец издания «Украинская правда» Томаш Фиала, а также грантовые структуры, имеющие влияние на Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) и Специализированную антикоррупционную прокуратуру (САП).

Они добавили, что со временем в борьбу с Зеленским также включились мэр Киева Виталий Кличко, а также олигарх Игорь Коломойский (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) и его партнер Геннадий Боголюбов, уже начавший сотрудничать с антикоррупционными органами.

«Альянс приступит к реализации второй части плана — лишению Зеленского контроля над большинством в Раде», — говорится в тексте статьи. Отмечается, что последним шагом альянса станет формирование «правительства национального единства» в Верховной Раде и последующее превращение Зеленского в «свадебного генерала» с отказом от выдвижения на второй срок или его отставка.

Ранее президент Украины подписал закон о возвращении полномочий НАБУ и САП, незадолго до этого им же и отнятых. При этом он подчеркнул, что подписанный им документ станет гарантией независимой работы антикоррупционных органов.

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