На Урале мэром города стал проигравший выборы жене водителя чиновник

Мэром Березовского стал проигравший выборы жене водителя чиновник Писцов

Депутаты городской Думы Березовского в Свердловской области повторно проголосовали за избрание действующего главы города Евгения Писцова на новый срок, передает портал 66.ru. В начале 2025 года они избрали вместо него считающегося «спойлером» кандидата — жену водителя мэра.

Как выяснило уральское издание, на заседании гордумы по избранию градоначальника присутствовали 18 из 25 депутатов. 16 из них одобрили кандидатуру Писцова, двое испортили свои бюллетени для голосования, их признали недействительными. Альтернативным кандидатом выступил заместитель мэра по социальным вопросам Артур Садреев, однако за него не отдали ни одного голоса.

После объявления результатов у Писцова спросили, готов ли он работать на этом посту до конца срока. Чиновник ответил: «Не будем забегать вперед».

Ранее сообщалось, что в Березовском отменили итоги выборов главы города.