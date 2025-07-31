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12:38, 31 июля 2025Бывший СССР

НАБУ заподозрило премьера Украины в коррупции

«Страна.ua»: НАБУ может объявить подозрение премьеру Украины Свириденко
Сергей Болиев (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Kirsty Wigglesworth / WPA Pool / Getty Images

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) может объявить подозрение новому премьеру страны Юлии Свириденко по «самолетному» делу. Об этом пишет издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

Сообщается, что «самолетное дело» связано с совместными полетами Свириденко с главой офиса президента Украины Андреем Ермаком. По закону, Свириденко имеет право пользования воздушным судном из государственного авиапарка.

Однако Ермак, сообщает издание, желал летать в другие страны за государственный счет и брал с собой Свириденко для этого. НАБУ видят в этом ущерб бюджету, сообщает «Страна».

Ранее Верховная Рада Украины приняла закон о возвращении полномочий НАБУ и Специализированной антикоррупционной прокуратуре (САП). Решение поддержало 319 парламентариев.

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