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12:35, 31 июля 2025Бывший СССР

Рада поддержала возвращение полномочий антикоррупционным органам Украины

Депутат Геращенко: Рада приняла закон о возвращении полномочий НАБУ и САП
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Верховная Рада Украины приняла закон о возвращении полномочий Национальному антикоррупционному бюро страны (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуре. Об этом в своем Telegram-канале сообщила депутат парламента республики Ирина Геращенко.

«Законопроекты о восстановлении полномочий НАБУ — САП поддержало конституционное большинство, 319 депутатов», — написала она.

По ее словам, фракция партии экс-президента Петра Порошенко (внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму) «Европейская солидарность» голосовала за законопроект в полном составе. При этом от правящей партии «Слуга народа» президента Владимира Зеленского документ поддержали лишь 197 депутатов.

22 июля Верховная Рада одобрила закон о сокращении полномочий антикоррупционных органов страны. В тот же день его подписал Зеленский.

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