В российском городе на спящего подростка едва не рухнул потолок

В Находке потолок едва не рухнул на спящего подростка

В Приморье в жилом доме обвалилась крыша. Конструкции рухнули прямо в комнату, где спал человек, пишет «Московский комсомолец».

Инцидент произошел в Находке в двухэтажке по улице Тимирязева. Из-за частичного обрушения крыши не выдержал потолок в одной из квартир. В итоге перекрытия едва не упали на спящего 17-летнего подростка. Юноша остался невредим.

Обрушение произошло во время работ по капремонту. В тот момент подрядчики проводили демонтаж кровли и убирали конструкции с помощью кувалд. Как поделились местные жители, рабочие зачастую игнорировали технику безопасности и не шли на контакт с собственниками. Когда один из конфликтов закончился вызовом полиции, строители покинули дом еще до прибытия силовиков. Жильцы настаивают на проверке подрядной организации и остановке работ до выяснения обстоятельств — квартировладельцы опасаются дальнейшего обрушения.

Ранее потолок рухнул в жилом доме в поселке Бердяуш Челябинской области. Целостность перекрытий нарушилась после утепления. Хозяева провели его самостоятельно с нарушениями, используя некачественный материал.