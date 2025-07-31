Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
23:17, 31 июля 2025Экономика

В российском городе на спящего подростка едва не рухнул потолок

В Находке потолок едва не рухнул на спящего подростка
Виктория Клабукова

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

В Приморье в жилом доме обвалилась крыша. Конструкции рухнули прямо в комнату, где спал человек, пишет «Московский комсомолец».

Инцидент произошел в Находке в двухэтажке по улице Тимирязева. Из-за частичного обрушения крыши не выдержал потолок в одной из квартир. В итоге перекрытия едва не упали на спящего 17-летнего подростка. Юноша остался невредим.

Обрушение произошло во время работ по капремонту. В тот момент подрядчики проводили демонтаж кровли и убирали конструкции с помощью кувалд. Как поделились местные жители, рабочие зачастую игнорировали технику безопасности и не шли на контакт с собственниками. Когда один из конфликтов закончился вызовом полиции, строители покинули дом еще до прибытия силовиков. Жильцы настаивают на проверке подрядной организации и остановке работ до выяснения обстоятельств — квартировладельцы опасаются дальнейшего обрушения.

Ранее потолок рухнул в жилом доме в поселке Бердяуш Челябинской области. Целостность перекрытий нарушилась после утепления. Хозяева провели его самостоятельно с нарушениями, используя некачественный материал.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Рост пенсий, подорожание проезда и новые правила открытия счета в банке. Что изменится в жизни россиян с 1 августа?

    Мигранта задержали за приставания к 16-летней россиянке

    В США заявили о новом этапе в отношениях с Китаем

    В России заявили о посланном США сигнале освобождением Часова Яра

    В российском городе на ребенка рухнула часть крыши дома

    Трамп решил необычно обновить Белый дом

    В российском городе на спящего подростка едва не рухнул потолок

    Жильцы дома на северо-востоке Москвы пожаловались на полчища крыс

    Россия запустила по Украине рекордное количество ударных дронов

    Назван способ улучшить эрекцию с помощью спорта

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости