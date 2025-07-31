Названа идеальная поза для первого анального секса

Проктолог Мариана Бартманн заявила, что от анального секса можно получить массу удовольствия, но он требует осторожности. В интервью для издания GZH она назвала идеальную позу для женщин, которые решили впервые попробовать эту сексуальную практику.

«Я думаю, что положение лежа на боку является наиболее рекомендуемым, поскольку оно обеспечивает полный контроль и прямой контакт с анальным отверстием», — пояснила Бартманн.

Кроме того, по ее словам, в такой позе остается свободный доступ к клитору для его стимуляции как женщиной, так и мужчиной. При этом специалистка подчеркнула, что вагинальный секс сразу же после анального без соблюдения надлежащей гигиены приведет к миграции бактерий из прямой кишки во влагалище, из-за чего повышается риск развития различных инфекций.

Ранее в Испании открылась первая в мире клиника для лечения связанных с анальным сексом травм. Туда приходят люди, которые годами стеснялись посетить обычную больницу.

