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07:01, 18 июля 2025Забота о себе

Открылась первая в мире клиника для лечения связанных с анальным сексом травм

Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Martha Dominguez de Gouveia / Unsplash

В испанском городе Бадалона открылась первая в мире клиника, которая специализируется на лечении травм, связанных с анальным сексом. Об этом сообщает издание El Pais.

Как рассказала хирург Сандра Вела, за первые два месяца работы клинику посетили уже около 60 человек. Некоторые из них имели проблемы со здоровьем на протяжении нескольких лет, но не решались обратиться к врачу, поскольку анальный секс все еще является табуированным. В этой больнице люди не испытывают неловкости, когда специалисты задают им различные вопросы, чтобы собрать анамнез, добавила Вела.

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По ее словам, в клинике лечат геморрой, анальные трещины, свищи и многие другие заболевания. В больницу также попадают люди, которые вставляли в анальное отверстие различные предметы без ограничителя, поэтому они вошли туда полностью.

В заключение хирург отметила, что медицинское учреждение также занимается лечением инфекций, передающихся половым путем, и предоставлением информации о профилактике травм во время анального секса.

Ранее сексолог Жоау Борзино рассказал, как повысить сексуальное влечение с помощью изменений в рационе. По его словам, с этой целью в ежедневное меню необходимо добавить темный шоколад.

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