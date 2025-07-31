Очки Черчилля выставили на продажу за 6,3 миллиона рублей

Очки бывшего премьера-министра Британии Черчилля продадут за 6,3 миллиона рублей

Дилер предметов коллекционирования Paul Fraser Collectibles продаст очки бывшего-лидера Британии Уинстона Черчилля. Соответствующий товар появился на сайте компании.

Согласно информации, государственный деятель использовал очки в круглой черепаховой оправе для чтения и носил их во время своего второго срока на посту премьер-министра Великобритании. По словам представителей дилера, они были изготовлены на заказ лично для Черчилля в 1954 году компанией C.W. Dixey & Son и сохранились до наших дней в отличном состоянии. «Он носил оправы модели 1805 этой компании с их характерной круглой формой и перемычкой в форме замочной скважины. Каждая пара очков была тщательно подогнана под его лицо и, согласно пожеланиям Черчилля, включала в себя различное количество белых точек на кончиках заушников в зависимости от их назначения. Одиночные белые точки на этих очках означают, что Черчилль использовал их для чтения», — гласит описание товара.

Очки выставили на продажу с оригинальным футляром и письмом-подтверждением от производителя. Их стоимость составляет 59,9 тысячи фунтов стерлингов (6,3 миллиона рублей).

Ранее сообщалось, что первый прототип сумки Hermès Birkin продали за миллионы долларов на аукционе Sotheby's в Париже.

