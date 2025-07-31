Определена причина внезапного возвращения рака после ремиссии

Nature: COVID-19 и грипп пробуждают спящие клетки рака груди в легких

Обычные респираторные инфекции, включая COVID-19 и грипп, могут пробуждать «спящие» клетки рака груди в легких, способствуя образованию новых метастазов. К такому выводу пришли исследователи из университетов Колорадо, Утрехта и медцентра Монтефиоре. Их работа опубликована в Nature.

Эксперименты на мышах показали: после заражения вирусом в легких активизируются опухолевые клетки, которые ранее оставались неактивными. Уже через несколько дней они начинают стремительно размножаться, а через две недели появляются метастатические очаги. Ключевым триггером оказался интерлейкин-6 — воспалительный белок, выделяемый иммунной системой при вирусной атаке.

Два крупных анализа данных подтвердили риск и у людей. В Великобритании выжившие после рака, перенесшие COVID-19, в два раза чаще умирали от онкологических причин по сравнению с теми, кто не болел. В США у пациенток с раком груди вероятность появления метастазов в легких после коронавируса возрастала почти на 50 процентов.

Исследование показало: вирусные инфекции могут представлять скрытую опасность для пациентов в ремиссии. Это открытие может лечь в основу профилактических мер — от вакцинации до применения иммуномодулирующих препаратов, блокирующих воспалительные реакции.

Ранее российские ученые показали, что рак распространяется не хаотично, а как скоординированная система, где каждый метастаз поддерживает рост других.