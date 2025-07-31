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02:30, 31 июля 2025Интернет и СМИ

Парень слишком долго сидел на унитазе и опозорился перед коллегой

Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: pressfoto / freepik

Пользователь Reddit с ником Garri128 рассказал о конфузе, который приключился с ним на работе. По его словам, все произошло во время похода в туалет.

«Сегодня утром я воспользовался туалетом на работе, чтобы снять нарастающее давление в кишечнике. В ближайшие выходные я планировал поиграть в гольф. В предвкушении поездки я, сидя на унитазе, минут 20 смотрел пошаговое руководство по игре. Мои ноги за это время полностью онемели, поэтому, когда я встал и наклонился, чтобы вытереться, я просто полетел головой вперед в дверь кабинки», — написал автор.

По его словам, удар оказался настолько мощный, что дверь распахнулась и он приземлился лицом на пол, попутно испугав коллегу, стоявшего у писсуара. Тот от страха резко обернулся и едва не помочился на лежащего мужчину.

«Подъем был не из легких: штаны до лодыжек, онемевшие ноги... Я думал, что больше никогда не смогу ходить, но в итоге все же проскользнул обратно в кабинку, чтобы закончить то, что начал. Не думаю, что смогу ходить в офис, когда об этом станет известно всем коллегам», — заключил автор.

Ранее другая пользовательница Reddit рассказала, как поочередно оконфузилась сначала перед собственной двоюродной сестрой, а после — перед бывшим бойфрендом. Виной всему стал удаленный по медицинским причинам желчный пузырь, из-за которого девушка часто сталкивается с диареей.

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