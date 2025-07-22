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07:30, 22 июля 2025Интернет и СМИ

Нетрезвая девушка столкнулась с неожиданным последствием удаления желчного пузыря

Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Yulai Studio / Shutterstock / Fotodom

Пользовательница Reddit с ником Master_Algae_8543 рассказала, как поочередно оконфузилась сначала перед собственной двоюродной сестрой, а после — перед бывшим бойфрендом. Виной всему стал удаленный по медицинским причинам желчный пузырь, из-за которого девушка часто сталкивается с диареей.

«Мы тусовались на кухне в доме ее мужа, куда зашли уже нетрезвые, отмечая День независимости 4 июля. В этот момент мне захотелось выпустить газы, а мое расслабленное сознание решило, что довериться пуку — это прекрасная идея. Я собралась с духом, слегка присела, попыталась сделать это... и испытала немедленное сожаление. Я мгновенно смутилась, но поняла, что уже слишком поздно — и вот я уже слышу шлепок о кухонную плитку и одновременно вижу лежащую прямо подо мной небольшую кучку», — пожаловалась автор.

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Подняв глаза, девушка перехватила изумленный и растерянный взгляд кузины, пытавшейся понять, что только что произошло. Стоя с открытым ртом и широко распахнутыми глазами, двоюродная сестра смогла лишь выдавить из себя вопрос о том, стоит ли ей выйти и запереть дверь. На это расстроенная девушка ответил утвердительно.

«Я схватила полотенца и начала вытирать с пола с такой скоростью, будто это олимпийский вид спорта, к соревнованиям по которому я готовилась большую часть своей взрослой жизни. Уничтожив улики, я пошла в машину, где у меня был запасной комплект одежды. И в этот момент мой бывший парень, живущий по соседству, стучит в окно автомобиля снаружи», — рассказала о разыгравшейся драме девушка.

В этот момент девушка сидела обнаженная ниже пояса, радуясь, что почти не испачкала во время кухонного инцидента ни шорты, ни нижнее белье. Тем не менее стучащийся в окно бойфренд никак не уходил и из-за шума фейерверков не слышал, что она просила его подождать еще минутку. В итоге положение спас кузен автора, попросивший бывшего молодого человека подождать девушку с ним в доме.

Ранее другой пользователь Reddit столкнулся с неожиданным воздействием клюквенного сока на свой организм. Во время велопрогулки он решил спастись от жары, выпив целый галлон жидкости — около 3,79 литра. После этого он превратился в «уродливый фонтан фекалий».

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