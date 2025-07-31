Подросток в российском городе попытался устроить теракт за вознаграждение

В Красноярске подросток пытался устроить теракт за вознаграждение и был задержан

Следователи в Красноярске возбудили уголовное дело по факту покушения на совершение теракта в отношении подростка. Как сообщили в пресс-службе Восточного МСУТ СК России, юноша пытался поджечь объект транспортной инфраструктуры.

Как стало известно, за организацию поджога подростку предлагали деньги. Попытку осуществить задуманное он предпринял 28 июля, однако у него ничего не вышло. «Возгорание не произошло по независящим от него обстоятельствам», — говорится в сообщении.

Несовершеннолетнего задержали и заключили под стражу. Сейчас проводятся все необходимые следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств по делу. Расследование продолжается, добавили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в Краснодарском крае 18-летний житель согласился сжечь здание за 700 долларов.