Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
17:00, 30 июля 2025Силовые структуры

Сорваны планы устроить поджог в российском регионе

В Краснодарском крае 18-летний мужчина согласился сжечь здание за 700 долларов
Варвара Митина (редактор)

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

В Краснодарском крае следователи предъявили обвинение 18-летнему местному жителю, который согласился сжечь здание за 700 долларов США. Об этом «Ленте.ру» рассказали в Следственном комитете России.

Молодой человек проходит обвиняемым по трем статьям, среди которых 150 («Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления») и 205 («Террористический акт») УК РФ. Он свою вину признал.

По версии следствия, с февраля по май обвиняемый общался с куратором, который убеждал его поджечь одно из административных зданий станицы Кавказской. За это ему обещали 700 долларов США. К преступлению фигурант привлек 17-летнего знакомого. В мае они приехали к зданию с зажигательной смесью, но их задержали.

Правоохранители выяснили, что 18-летний фигурант успел поджечь объект транспортной инфраструктуры, находящийся на железнодорожных путях одной из станций. За это ему обещали 100 тысяч рублей. Деньги он получил частично.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге возбудили дело в отношении мужчины, пытавшегося поджечь банк.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Есть большие шансы». Конфликт на Украине могут приостановить в ближайшее время. Что известно?

    На Западе оценили запуск российской АПЛ крупнейшей в мире крылатой ракеты

    Спецпосланник Трампа отправится в Израиль из-за гуманитарного кризиса в Газе

    Свекровь Кудрявцевой оценила вероятность ее развода с мужем

    Захарова связала санкции Норвегии с паранойей

    Бразилец Лукас выложил видео боевых действий против российских войск

    Сорваны планы устроить поджог в российском регионе

    В США раскритиковали идею купить Командорские острова у России за 15 миллиардов долларов

    17-летний подросток не выжил в российском лагере из-за отравления

    Миссионеров уличили в тайных проповедях для неконтактных народов при помощи дронов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости