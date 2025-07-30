Сорваны планы устроить поджог в российском регионе

В Краснодарском крае 18-летний мужчина согласился сжечь здание за 700 долларов

В Краснодарском крае следователи предъявили обвинение 18-летнему местному жителю, который согласился сжечь здание за 700 долларов США. Об этом «Ленте.ру» рассказали в Следственном комитете России.

Молодой человек проходит обвиняемым по трем статьям, среди которых 150 («Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления») и 205 («Террористический акт») УК РФ. Он свою вину признал.

По версии следствия, с февраля по май обвиняемый общался с куратором, который убеждал его поджечь одно из административных зданий станицы Кавказской. За это ему обещали 700 долларов США. К преступлению фигурант привлек 17-летнего знакомого. В мае они приехали к зданию с зажигательной смесью, но их задержали.

Правоохранители выяснили, что 18-летний фигурант успел поджечь объект транспортной инфраструктуры, находящийся на железнодорожных путях одной из станций. За это ему обещали 100 тысяч рублей. Деньги он получил частично.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге возбудили дело в отношении мужчины, пытавшегося поджечь банк.