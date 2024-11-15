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14:39, 15 ноября 2024Силовые структуры

В отношении балашихинского отравителя возбудили еще одно уголовное дело

В отношении балашихинского отравителя возбуждено дело о мошенничестве
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)
Артем Миссюра

Артем Миссюра. Кадр: Telegram-канал SHOT

В отношении жителя Балашихи, который полгода подсыпал яд матери и отчиму, возбуждено еще одно уголовное дело. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным телеканала, в январе мужчина отравил свою подругу, а когда она попала в больницу, он взял ее телефон и оформил два кредита. Сумма кредитов — более полумиллиона рублей. Отравитель перевел на свой свет деньги и тратил их по своему усмотрению.

Новое дело возбуждено по статье 159 («Мошенничество») УК РФ.

Мужчину задержали 19 июля. Он полгода подсыпал яд матери и отчиму ради наследства. Позднее выяснилось, что обвиняемый ранее отравил 25-летнего знакомого, а также пытался избавиться от пары других своих знакомых.

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