В отношении балашихинского отравителя возбудили еще одно уголовное дело

В отношении балашихинского отравителя возбуждено дело о мошенничестве

В отношении жителя Балашихи, который полгода подсыпал яд матери и отчиму, возбуждено еще одно уголовное дело. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным телеканала, в январе мужчина отравил свою подругу, а когда она попала в больницу, он взял ее телефон и оформил два кредита. Сумма кредитов — более полумиллиона рублей. Отравитель перевел на свой свет деньги и тратил их по своему усмотрению.

Новое дело возбуждено по статье 159 («Мошенничество») УК РФ.

Мужчину задержали 19 июля. Он полгода подсыпал яд матери и отчиму ради наследства. Позднее выяснилось, что обвиняемый ранее отравил 25-летнего знакомого, а также пытался избавиться от пары других своих знакомых.