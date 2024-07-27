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11:51, 27 июля 2024Силовые структуры

Балашихинский отравитель признался еще в двух эпизодах с ядом

Подсыпавший матери и отчиму яд житель Балашихи признался еще в двух отравлениях

Кадр: Telegram-канал «ГСУ СК России по Московской области»

Подсыпавший в течение шести месяцев яд в еду матери и отчиму житель Балашихи признался еще в двух отравлениях. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

Отравитель пытался избавиться от пары своих знакомых. На Старый Новый год он пришел в гости к Илье Д. и Кристине, и подлил в коктейль девушке этиленгликоль. У пострадавшей случился инсульт, она попала в реанимацию, но выжила.

Спустя несколько месяцев, уже на майские праздники, гость-отравитель снова посетил пару. На этот раз он добавил отраву в еду Илье, ему тоже удалось выжить. Следователи предполагают, что это могут быть не последние эпизоды преступлений балашихинского отравителя.

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Силовики 19 июля задержали в подмосковной Балашихе 25-летнего местного жителя, который полгода подсыпал яд матери и отчиму ради наследства. Отравителя арестовали, он дал признательные показания. Раскрыть преступника помогли запись со скрытых камер, установленных в квартире.

Позднее стало известно, что обвиняемый ранее отравил своего 25-летнего знакомого. В феврале злоумышленник угостил приятеля ягодным морсом с токсичным веществом этиленгликолем. В результате пострадавший не выжил, но тогда на след молодого человека не вышли.

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