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19:22, 31 июля 2025Россия

Полиция и центр «Э» нагрянули в офис одной из крупнейших российских партий

КПРФ: Сотрудники полиции и центра «Э» нагрянули в штаб липецкого обкома партии
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

Сотрудники полиции и центра «Э» (центр по борьбе с экстремизмом) нагрянули в региональный офис одной из крупнейших российских партий — КПРФ. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале политического объединения.

Уточняется, что силовики пришли в штаб липецкого областного комитета партии. По данным представителей КПРФ, целью полиции стало «проведение обследования помещения и транспортных средств».

В партии пообещали рассказать о подробностях случившегося позднее.

Ранее сообщалось, что Верховный суд по иску Минюста ликвидировал партию «Российский общенародный союз» под председательством экс-депутата и бывшего вице-спикера Госдумы Сергея Бабурина.

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