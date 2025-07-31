Появились подробности рейда силовиков в офисе одной из крупнейших партий России

КПРФ: Сотрудники центра «Э» изымают из Липецкого обкома технику и документы

Сотрудники центра «Э» (центра по борьбе с экстремизмом) изымают из Липецкого обкома КПРФ технику и документы. Эти подробности рейда силовиков в офисе одной из крупнейших российских партий появились в Telegram-канале политического объединения.

Как заявили представители коммунистической партии, обыск полиция и сотрудники центра «Э» начали с кабинета экс-депутата Госдумы, первого секретаря Липецкого обкома партии, Николая Разворотнева.

В КПРФ заявили, что санкции суда на обыски в помещении штаба у силовиков нет.

О нагрянувших в липецкий офис партии полицейских стало известно сегодня, 31 июля. Официальных комментариев МВД не поступало. Что стало предметом интереса силовиков, неизвестно.