Появились подробности рейда силовиков в офисе одной из крупнейших партий России

Сотрудники центра «Э» (центра по борьбе с экстремизмом) изымают из Липецкого обкома КПРФ технику и документы. Эти подробности рейда силовиков в офисе одной из крупнейших российских партий появились в Telegram-канале политического объединения.
Как заявили представители коммунистической партии, обыск полиция и сотрудники центра «Э» начали с кабинета экс-депутата Госдумы, первого секретаря Липецкого обкома партии, Николая Разворотнева.
Материалы по теме:
В КПРФ заявили, что санкции суда на обыски в помещении штаба у силовиков нет.
О нагрянувших в липецкий офис партии полицейских стало известно сегодня, 31 июля. Официальных комментариев МВД не поступало. Что стало предметом интереса силовиков, неизвестно.