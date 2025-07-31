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11:48, 31 июля 2025Бывший СССР

Премьер Литвы ушел в отпуск за медом и подал в отставку

Премьер-министр Литвы Палуцкас подал в отставку
Сергей Болиев (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Премьер-министр Литвы Гинтаутас Палуцкас подал в отставку. Об этом сообщает lrytas.lt со ссылкой на свои источники.

Его отставку уже подтвердил президент республики Гитанас Науседа. Публично о своей отставке Палуцкас отказался сообщать, однако распространил свой комментарий в письменной форме, уточняет издание.

По данным издания, Палуцкас также ушел с поста правящей партии Литвы.

«[Палуцкас заявил], что не будет продолжать чувствовать себя виноватым или делать что-то плохое в качестве премьер-министра», — приводит издание детали разговора ушедшего в отставку премьера с президентом Науседой.

25 июля сообщалось, что Гинтаутас Палуцкас решил уйти в двухнедельный отпуск, чтобы позаботиться о пчелах, после того как в СМИ появились сообщения о коррупционный действиях премьера, связанные с дотациями Евросоюза.

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