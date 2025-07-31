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13:52, 31 июля 2025Мир

Президент Финляндии поставил Европу перед выбором

Президент Финляндии Стубб: Европе нужно выбрать между силой и общими правилами
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Ludovic Marin / Pool / Reuters

Европейские страны должны сделать выбор между Россией и «общими правилами». Об этом заявил президент Финляндии Александр Стубб, передает Bloomberg.

«Европа стоит перед важным решением. Я призываю вас сделать выбор между применением силы и общими правилами и принципами», — отметил глава государства, при этом не называя конкретных стран.

Стубб добавил, что одним из условий восстановления отношений Европы с Россией является «справедливый и прочный мир на Украине».

28 июля глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Россия будет очень строго подходить к возможным предложениям стран Запада восстановить отношения. При этом, по словам министра, Москва не стремится к изоляции, но и не боится бойкотов со стороны западных стран.

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