Лавров высказался о восстановлении отношений с Западом

Лавров: Россия будет строго подходить к восстановлению отношений с Западом

Россия будет очень строго подходить к возможным предложениям стран Запада восстановить отношения. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, передает ТАСС.

«Когда они [страны Запада] — уверен, что не "если", а "когда" — образумятся и будут предлагать нам возобновлять отношения, мы будем очень строго подходить к тем принципам, на которых эти отношения могут выстраиваться в будущем», — подчеркнул дипломат.

При этом, по словам министра, Россия не стремится к изоляции, но и боится бойкотов со стороны западных стран. «Если тебя избегают, объявили тебе бойкот, выходят из зала, когда ты выступаешь, — пусть, пожалуйста», — добавил он.

Ранее Лавров заявил, что в настоящее время Россия впервые за всю историю в одиночку ведет боевые действия против коллективного Запада. «Дел у нас немало. Главное из этих дел — победить врага. Впервые за всю историю Россия воюет одна против всего Запада», — рассказал глава МИД РФ.