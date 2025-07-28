Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
14:15, 28 июля 2025Мир

Лавров высказался о восстановлении отношений с Западом

Лавров: Россия будет строго подходить к восстановлению отношений с Западом
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Petrov Sergey / Globallookpress.com

Россия будет очень строго подходить к возможным предложениям стран Запада восстановить отношения. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, передает ТАСС.

«Когда они [страны Запада] — уверен, что не "если", а "когда" — образумятся и будут предлагать нам возобновлять отношения, мы будем очень строго подходить к тем принципам, на которых эти отношения могут выстраиваться в будущем», — подчеркнул дипломат.

При этом, по словам министра, Россия не стремится к изоляции, но и боится бойкотов со стороны западных стран. «Если тебя избегают, объявили тебе бойкот, выходят из зала, когда ты выступаешь, — пусть, пожалуйста», — добавил он.

Ранее Лавров заявил, что в настоящее время Россия впервые за всю историю в одиночку ведет боевые действия против коллективного Запада. «Дел у нас немало. Главное из этих дел — победить врага. Впервые за всю историю Россия воюет одна против всего Запада», — рассказал глава МИД РФ.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Астрахани рухнула часть аварийного дома. Жильцы давно жаловались на трещины в стенах и затопленный подвал

    Россияне высказались об отношении к ИИ-контенту

    В одном российском регионе ограничили работу мобильного интернета

    Лавров сделал прогноз на ближайшее десятилетие

    Предсказана судьба военных США в Европе

    Частично обрушившийся дом в Астрахани проверили на утечку газа

    Анна Семенович в халате показала лицо без макияжа

    Трое россиян сломали памятник Блокадному трамваю

    Кричащую от галлюцинаций мигрантку заметили на кондиционере на пятом этаже дома в Москве

    Энергетик допустил поставку Азербайджаном российского газа на Украину

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости