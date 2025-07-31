Опальный принц Эндрю победил короля Карла III и оставил принца Уильяма без дома

Принц Уильям и Кейт Миддлтон ищут новое жилье вместо особняка Роял Лодж

Наследнику британского престола принцу Уильяму и его супруге Кейт Миддлтон пришлось искать новое жилье вместо особняка Роял Лодж, куда они собирались переехать. Об этом сообщает издание Daily Mail.

30-комнатный особняк, расположенный недалеко от Виндзорского замка, занимают опальный принц Эндрю и его бывшая жена Сара Фергюсон. Король Карл III в течение трех лет пытался его выселить, но победа в споре все же осталась за Эндрю.

Теперь наследник престола раздумывает, чем заменить Роял Лодж. Нынешнее жилье не подходит: Уильям и Кейт считают, что переросли его и нуждаются в более просторном доме.

По сведениям Daily Mail, пара рассматривала возможность переезда в крыло Виндзорского замка, но в итоге отказалась от этой идеи. Еще один вариант — это форт Бельведер, готический особняк XVIII века, где в 1936 году король Эдуард VIII подписал документы об отречении.

Принца Эндрю несколько лет преследовали обвинения в сексуальном насилии над несовершеннолетними. Одно из них закончилось громким судебным иском. Его подала американка Вирджиния Робертс-Джуффре, которая утверждала, что в 2001 году, когда ей было 17 лет, ее трижды заставляли заниматься сексом с принцем. Эндрю грозил вызов в суд, во время которого ему пришлось бы давать показания под присягой. Чтобы избежать допроса, принц согласился выплатить Джуффре 12 миллионов фунтов стерлингов. Из-за скандала его отстранили от выполнения обязанностей старшего члена королевской семьи, а позже лишили титулов и званий.

Ранее сообщалось, что принц Эндрю отстоял право остаться в резиденции Роял Лодж. Карл III пытался выселить его оттуда с весны 2023 года.

