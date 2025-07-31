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19:51, 31 июля 2025Силовые структуры

Пришедший в гости россиянин пал жертвой ревности друга

В Астрахани мужчина вытолкнул друга с 9-го этажа из ревности к сожительнице
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: СУ СК РФ по Астраханской области

В Астрахани задержали местного жителя, подозреваемого в расправе над другом. Об этом сообщает региональное управление следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, обвиняемый пригласил товарища к себе на застолье. На празднике также присутствовала сожительница хозяина квартиры. В ходе праздника мужчины поссорились — обвиняемому показалось, что товарищ оказывает его подруге внимание. На почве ревности он напал на нетрезвого друга и вытолкнул его с балкона 9-го этажа.

При падении мужчина получил травмы несовместимые с жизнью.

Ранее в СНТ «Машиностроитель-2» в Екатеринбурге мужчина попытался задавить своих соседей на машине и натравить на них собаку породы алабай.

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