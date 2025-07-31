Продажи оземпика в России взлетели

DSM Group: Продажи оземпика и его аналогов в России взлетели до 12,5 млрд рублей

В первой половине 2025 года аптечные продажи оземпика и его аналогов в России взлетели в четыре раза в сравнении с прошлым годом. Об этом со ссылкой на данные DSM Group сообщает газета «Ведомости».

Продажи препарата от диабета, который стали использовать для похудения, в денежном выражении выросли до 12,5 миллиарда рублей. В натуральном выражении объем продаж увеличился в 4,5–4,6 раза до 2,2 миллиона упаковок. Как отмечают в «Здравсити», пик спроса пришелся на март, когда начинается подготовка к летнему сезону.

Рост продаж связывают с увеличением ассортимента аналогов оземпика — появление дженериков привело к снижению цен на порядка восьми-десяти процентов, средние цены составили 5300-5700 рублей. Также спрос подстегнуло его включения в новые клинические рекомендации по лечению ожирения, отмечают представители рынка.

В 2024 году государственные закупки препаратов на основе действующего вещества семаглутид (одно из торговых названий — «Оземпик») выросли в сравнении с 2023 годом на 28 процентов, до 2,3 миллиарда рублей. Рост популярности этого препарата также связали с заявлениями известных людей, которые, по их словам, похудели именно благодаря семаглутиду.