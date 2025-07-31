Раскрыто одно из последствий землетрясения на Камчатке

Из-за землетрясения в Северо-Курильске не работает порт

После землетрясения и цунами, произошедших накануне на Камчатке, в Северо-Курильске Сахалинской области не работает порт. Это связано с тем, что он остался без света, сообщает РИА Новости со ссылкой на оперативные службы.

«Порт в Северо-Курильске остался без света после землетрясения и цунами, он не работает», — говорится в сообщении.

О сейсмотолчках на Камчатке стало известно в ночь на 30 июля. Землетрясение, магнитуду которого оценили в 8,7, стало самым сильным с 1952 года. После этого в Северо-Курильске Сахалинской области прошли четыре волны цунами.