Россия собралась денонсировать соглашение с США об утилизации плутония

Кабмин внес на денонсацию в Госдуму соглашение с США об утилизации плутония

Правительство РФ внесло на денонсацию в Государственную Думу соглашение с США об утилизации плутония. Соответствующий документ опубликован в думской электронной базе.

Соглашение заключили в 2000-м году и ратифицировали через 11 лет. Обе стороны, согласно документу, обязались утилизировать 34 тонны оружейного плутония. Химический элемент также объявили излишним для военных и оборонных программ.

Внесенный в Думу кабмином законопроект, помимо того, предполагает, что все сопутствующие соглашению протоколы также будут денонсированы.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о денонсации соглашения со Швецией об обмене информацией по ядерным установкам. Речь идет о договоре между правительством СССР и Стокгольмом об оперативном оповещении о ядерной аварии и об обмене информацией о ядерных установках, которое было подписано 13 января 1988 года.