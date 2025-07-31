Россиянам разъяснили нюансы самообороны при нападении с резиновыми дубинками

Верховный суд РФ признал правомерной самооборону при нападении с дубинками

Верховный суд (ВС) России признал правомерной самооборону при нападении с резиновыми дубинками, используемыми как оружие. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на определение судебной коллегии по уголовным делам ВС.

Высшая судебная инстанция пришла к такому выводу по итогам рассмотрения уголовного дела гражданина, который, защищая себя, ударил ножом двух мужчин с дубинками, ворвавшихся к нему домой и избивших его. Один из напавших не выжил, второй — получил ранение.

Суды первой и апелляционной инстанций признали россиянина виновным в причинение тяжкого вреда здоровью при превышении пределов необходимой самообороны.

Верховный суд не согласился с этим решением, установив, что гражданин воспринял нападение как непосредственную угрозу. Ворвавшиеся к нему знакомые вели себя дерзко, провоцировали конфликт и были вооружены резиновыми дубинками. Дело направлено на новое апелляционное рассмотрение.

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