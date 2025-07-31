Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
11:20, 31 июля 2025Силовые структуры

Россиянам разъяснили нюансы самообороны при нападении с резиновыми дубинками

Верховный суд РФ признал правомерной самооборону при нападении с дубинками
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: THEPALMER / Getty Images

Верховный суд (ВС) России признал правомерной самооборону при нападении с резиновыми дубинками, используемыми как оружие. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на определение судебной коллегии по уголовным делам ВС.

Высшая судебная инстанция пришла к такому выводу по итогам рассмотрения уголовного дела гражданина, который, защищая себя, ударил ножом двух мужчин с дубинками, ворвавшихся к нему домой и избивших его. Один из напавших не выжил, второй — получил ранение.

Суды первой и апелляционной инстанций признали россиянина виновным в причинение тяжкого вреда здоровью при превышении пределов необходимой самообороны.

Верховный суд не согласился с этим решением, установив, что гражданин воспринял нападение как непосредственную угрозу. Ворвавшиеся к нему знакомые вели себя дерзко, провоцировали конфликт и были вооружены резиновыми дубинками. Дело направлено на новое апелляционное рассмотрение.

Ранее Верховный суд разрешил водителю покидать место дорожно-транспортного происшествия для предотвращения затора.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Еще одна страна признала новые регионы России

    Не стало знаменитого пса-толстяка Кругетса

    Женщин призвали не тратить деньги на пять неработающих методов борьбы с целлюлитом

    Семилетний ребенок исчез в российском городе

    41-летняя певица оконфузилась на сцене из-за мини-юбки

    Российские военные взломали оборонительную систему ВСУ взятием Часова Яра

    Илона Маска назвали угрозой для будущего электромобилей

    У самолета отказал двигатель во время полета в российском регионе

    Власти Азербайджана снесли памятник Айвазовскому в Карабахе

    Пассажиры выплатят российской авиакомпании полмиллиона рублей за шутки о бомбах

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости