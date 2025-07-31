Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
10:01, 31 июля 2025Путешествия

Россияне массово пожаловались на аллергию на море на зарубежных курортах

Shot: Россияне массово жалуются на аллергию на море в Турции и Египте
Алина Черненко

Фото: Мария Купцова / «Лента.ру»

Российские туристы массово жалуются на аллергию, вызванную купанием в море на курортах Турции, Египта и Мальдив. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Соотечественники рассказали, что после купания в море у них появились покраснения и зуд. Из-за высокого уровня ультрафиолета и экстремальной жары люди даже без проблем с кожей столкнулись с подобными реакциями.

Материалы по теме:
Симптомы аллергии на солнце: как заболевание выглядит на коже и чем его лечат
Симптомы аллергии на солнце:как заболевание выглядит на коже и чем его лечат
17 июня 2025
Российские туристы привыкли экономить на страховке в путешествии. Почему это может привести к беде и как ее не допустить?
Российские туристы привыкли экономить на страховке в путешествии.Почему это может привести к беде и как ее не допустить?
28 января 2023

Врачи в клиниках зарубежных курортов прописывают пострадавшим антигистаминные препараты и мазь от воспалений. Россиянам советуют после каждого захода в море смывать соленую воду. По данным источника, обычно через три-пять дней после возвращения с курорта покраснения проходят.

В начале июня стало известно, что десятки российских туристов оказались в больницах в турецких городах Сиде, Кемере и Анталье с аллергией на солнце. Жара на местных курортах достигала 35-40 градусов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Тысячи человек личного состава». Российские войска уничтожили в Часовом Яре самую крупную группировку ВСУ за всю историю СВО

    В Минздраве России опровергли одно изменение для водителей

    В постсоветской стране расширили права оппозиции

    Нюша в купальнике вышла из бассейна

    Китай прекратил покупать нефть у США

    Под Красноармейском ликвидирована группа иностранных наемников

    Спикер Думы в российском городе угрожал «снять голову» мужчине и попал на видео

    Действующий сотрудник полиции оказался связан с подготовкой диверсии в Москве

    Раскрыты последствия пьяного дебоша в самолете для комика Хрусталева

    Военный эксперт объяснил значение перехода Часова Яра под контроль России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости