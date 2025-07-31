Россияне в ряде регионов получат возможность арендовать самокаты по смс

Сервис кикшеринга запустил аренду по смс в городах с отключением мобильной связи

Один из российских сервисов кикшеринга ввел аренду электросамокатов по смс для городов, где ограничивают мобильный интернет. Об этом сообщает RT в Telegram-канале.

Аренда уже доступна в том числе для жителей Воронежа, Ростова-на-Дону, Краснодара, Омска, Красноярска, Липецка, Новороссийска и Сочи.

Многие российские города и регионы в последнее время сталкиваются с перебоями в работе мобильного интернета. Ранее проблемы со связью наблюдались в Красноярске, Орловской, Тюменской, Рязанской, Ленинградской, Владимирской областей, а также в Марий Эл и Забайкалье и других регионах.

Власти регионов зачастую объясняют отключение мерами безопасности. Губернатор Нижегородской Глеб Никитин призвал воспринимать отключение мобильного интернета как цифровой детокс.