В российском городе-миллионнике на двое суток пропал интернет

Mash: В Красноярске вторые сутки не работают связь и интернет

В Красноярске вторые сутки не работают связь и мобильный интернет. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

«Люди жалуются на неработающие LTE, терминалы оплаты и валидаторы в общественном транспорте», — говорится в сообщении.

Как уточняют авторы канала, местные жители вынуждены расплачиваться за покупки наличными деньгами и выходить в интернет только через Wi-Fi. Кроме того, из-за проблем с работой приложений такси в три раза выросли цены на поездки по городу.

Отмечается, что также на перебои с работой интернета жалуются жители Орловской, Тюменской, Рязанской, Ленинградской, Владимирской областей, а также Марий Эл и Забайкалья.

Днем ранее, 26 июля, издание Borus сообщило о полном отключении мобильного интернета в Красноярском крае. Наличие проблем со связью также подтвердили представители компании «Мегафон».